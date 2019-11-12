2019-11-12T17:53:01+03:00
Общество

Новую улицу Авиационную в Брянске обещают сдать до конца ноября

Капремонт вышел на финишную прямую
Ольга УМАРОВА
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В Брянске подходит к концу капремонт улицы Авиационной.В Брянске подходит к концу капремонт улицы Авиационной.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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До конца ноября капитальный ремонт на улице Авиационной в Брянске полностью завершат. Об этом заявил директор фирмы-подрячика на совещании в мэрии.

Большую часть тротуаров на Авиационной заасфальтировали. Чтобы ускорить процесс, на участок доставили дополнительную технику.

- На территории пешеходной зоны ведется планировка газонов, уже начали завозить плодородный грунт для их благоустройства, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также на объекте продолжают устанавливать дорожные знаки. До конца месяца на остановках общественного транспорта по улице Авиационной установят новые павильоны. Их осталось только смонтировать.

Кроме того, субподрядную организацию попросили перенести дорожные знаки, которые загораживают светофор на пересечении с переулком Пилотов. Фирма пообещала устранить недочеты в день совещания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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