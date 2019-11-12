Здание вокзала Брянск-II эвакуировали из-за подозрительной сумки
ЧП произошло утром
Фото: Александр Салтыков.
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В Фокинском районе Брянска из-за угрозы взрыва эвакуировали здание железнодорожного вокзала. Как стало известной «Комсомольской правде» в Брянске», ЧП произошло около восьми утра во вторник, 12 ноября.
По словам очевидцев, виной всему - забытая кем-то сумка. Однако ничего подозрительного в ней не оказалось, и оцепление сняли. На данный момент вокзал работает в штатном режиме.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU