В Брянске коммунальщики приняли на работу бывшего ФСИНовца с нарушениями

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-12T13:59:09+03:00

Предприятие не сообщили о трудоустройстве бывшего госслужащего

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В Брянске коммунальщики из Володарского района нарушили антикоррупционное законодательство. На предприятии приняли на работу бывшего ФСИНовца, но не сообщили о трудоустройстве на прошлое место службы.

По закону работодатель обязан был это сделать за 10 дней, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

После проверки прокурор завел на начальника отдела кадров административное дело. Теперь сотруднику грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU