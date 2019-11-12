В Брянске коммунальщики приняли на работу бывшего ФСИНовца с нарушениями
Предприятие не сообщили о трудоустройстве бывшего госслужащего
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В Брянске коммунальщики из Володарского района нарушили антикоррупционное законодательство. На предприятии приняли на работу бывшего ФСИНовца, но не сообщили о трудоустройстве на прошлое место службы.
По закону работодатель обязан был это сделать за 10 дней, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
После проверки прокурор завел на начальника отдела кадров административное дело. Теперь сотруднику грозит штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU