В Брянске 16 госслужащих скрыли свои доходы от налоговой

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-12T13:45:08+03:00

Выяснилось это во время прокурорской проверки

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16 госслужащих в Брянске скрыли от налоговой свои доходы. Нарушения в декларациях обнаружили во время прокурорской проверки.

- Установлено, что муниципальные служащие при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера нарушили требования федерального законодательства и представлены неполные и недостоверные сведения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В справках они не в полном объеме отразили информацию о находящихся в собственности объектах недвижимости, полученных доходах и открытых в банках счетах.

Прокуратура потребовала от главы Советской районной администрации Брянска устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU