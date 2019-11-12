В Брянске 16 госслужащих скрыли свои доходы от налоговой
16 госслужащих в Брянске скрыли от налоговой свои доходы. Нарушения в декларациях обнаружили во время прокурорской проверки.
- Установлено, что муниципальные служащие при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера нарушили требования федерального законодательства и представлены неполные и недостоверные сведения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В справках они не в полном объеме отразили информацию о находящихся в собственности объектах недвижимости, полученных доходах и открытых в банках счетах.
Прокуратура потребовала от главы Советской районной администрации Брянска устранить нарушения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU