2019-11-12T13:45:08+03:00
Общество

В Брянске 16 госслужащих скрыли свои доходы от налоговой

Выяснилось это во время прокурорской проверки
Елена РАКОВА
Поделиться:
Брянских чиновников уличили в забывчивости.Брянских чиновников уличили в забывчивости.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

16 госслужащих в Брянске скрыли от налоговой свои доходы. Нарушения в декларациях обнаружили во время прокурорской проверки.

- Установлено, что муниципальные служащие при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера нарушили требования федерального законодательства и представлены неполные и недостоверные сведения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В справках они не в полном объеме отразили информацию о находящихся в собственности объектах недвижимости, полученных доходах и открытых в банках счетах.

Прокуратура потребовала от главы Советской районной администрации Брянска устранить нарушения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске коммунальщики приняли на работу бывшего ФСИНовца с нарушениями
Брянец Артем Калашян завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике
Спасаем лес вместе!
В Брянске продают элитную "золотую" квартиру за 17 миллионов рублей
После убийства сотрудников спецсвязи в Брянской области проверили всех охранников
В Госдуме решается вопрос с брянскими треногами
Руководители региона поздравили сотрудников УМВД России по Брянской области с профессиональным праздником
Организаторы подпольного казино в Брянске не сумели разжалобить областной суд
В Брянске перенесли дату публичных слушаний по проекту областного бюджета
В Брянской области отремонтируют 100 ФАПов
Стали известны подробности смертельного ДТП в поселке Мичуринский
В Брянске чествовали лучших сотрудников УМВД России по Брянской области
Александр Богомаз принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
На выходных брянские таможенники изъяли в поездах три партии наркотиков
Стала известна возможная причина пожара на проспекте Московском в Брянске
На реализацию нацпроектов на Брянщине выделят более 37 миллиардов рублей
Следователи проводят проверку по факту ЧП с поездом в Брянской области