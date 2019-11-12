Брянец Артем Калашян завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике
Брянский паралимпиец Атрем Калашян стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике.
Соревнования проходят в Дубае с 7 по 15 ноября.
В составе сборной России в турнире участвуют сразу четыре спортсмена из Брянской области.
Артем Калашян выступал в беге на дистанции 200 метров. Паралимпиец показал третий результат. Но он гарантировал нашему земляку путевку на Паралимпиаду в Токио-2020.
14 и 15 ноября за медали поборются Светлана Кривенок, Александр Хрупин и Сергей Шаталов, рассказали в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU