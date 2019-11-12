Брянец Артем Калашян завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-12T13:35:15+03:00

Паралимпиец выступал в беге на 200 метров

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Брянский паралимпиец Атрем Калашян стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике.

Соревнования проходят в Дубае с 7 по 15 ноября.

В составе сборной России в турнире участвуют сразу четыре спортсмена из Брянской области.

Артем Калашян выступал в беге на дистанции 200 метров. Паралимпиец показал третий результат. Но он гарантировал нашему земляку путевку на Паралимпиаду в Токио-2020.

14 и 15 ноября за медали поборются Светлана Кривенок, Александр Хрупин и Сергей Шаталов, рассказали в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU