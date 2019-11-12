2019-11-12T13:35:15+03:00
Спорт

Брянец Артем Калашян завоевал бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике

Паралимпиец выступал в беге на 200 метров
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных командФото: Брянский центр спортивной подготовки сборных команд
Изменить размер текста:

Брянский паралимпиец Атрем Калашян стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике.

Соревнования проходят в Дубае с 7 по 15 ноября.

В составе сборной России в турнире участвуют сразу четыре спортсмена из Брянской области.

Артем Калашян выступал в беге на дистанции 200 метров. Паралимпиец показал третий результат. Но он гарантировал нашему земляку путевку на Паралимпиаду в Токио-2020.

14 и 15 ноября за медали поборются Светлана Кривенок, Александр Хрупин и Сергей Шаталов, рассказали в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске коммунальщики приняли на работу бывшего ФСИНовца с нарушениями
В Брянске 16 госслужащих скрыли свои доходы от налоговой
Спасаем лес вместе!
В Брянске продают элитную "золотую" квартиру за 17 миллионов рублей
После убийства сотрудников спецсвязи в Брянской области проверили всех охранников
В Госдуме решается вопрос с брянскими треногами
Руководители региона поздравили сотрудников УМВД России по Брянской области с профессиональным праздником
Организаторы подпольного казино в Брянске не сумели разжалобить областной суд
В Брянске перенесли дату публичных слушаний по проекту областного бюджета
В Брянской области отремонтируют 100 ФАПов
Стали известны подробности смертельного ДТП в поселке Мичуринский
В Брянске чествовали лучших сотрудников УМВД России по Брянской области
Александр Богомаз принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
На выходных брянские таможенники изъяли в поездах три партии наркотиков
Стала известна возможная причина пожара на проспекте Московском в Брянске
На реализацию нацпроектов на Брянщине выделят более 37 миллиардов рублей
Следователи проводят проверку по факту ЧП с поездом в Брянской области