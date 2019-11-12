В Брянске продают элитную "золотую" квартиру за 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-12T13:31:36+03:00

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Элитную квартиру с видом на кафедральный собор продают в Советском районе Брянска. За 205 квадратных метров жилплощади на проспекте Ленина в кирпичном доме покупатель просит 17 миллионов рублей. Такое объявление опубликовали на популярном интернет-сайте.

Судя по снимкам в объявлении, интерьер четрыехкомнатной квартиры, окна которой выходят на Свято-троицкий собор, выполнен в красно-золотой цветовой гамме.

Продавец уверяет, что в квартире никто не жил. Все комнаты, а также два санузла и кухня укомплектованы мебелью и техникой и полностью готовы к заселению.

Общая площадь квартиры 205 квадратных метров. Фото: avito.ru

Продавец без скромности называет квартиру роскошной. Фото: avito.ru

В квартире две ванных комнаты. Фото: avito.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU