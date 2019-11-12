2019-11-12T12:17:37+03:00
Общество

В Госдуме решается вопрос с брянскими треногами

Депутат Борис Пайкин направил генералу Владиславу Толкунову запрос по передвижным камерам
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Борис Пайкин направил обращение Толкунову.Борис Пайкин направил обращение Толкунову.
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В Брянске продолжается борьба с установленными камерами видеофиксации, которые нарушают установленные нормы законодательства. Активистами регионального отделения ЛДПР проводятся акция «Треноги, прочь с дороги»,которую инициировал заместитель координатора БРО ЛДПР Сергей Аношин. Молодые активисты партии заслоняют собой и плакатами камеры, предупреждая о них водителей, у которых находят конечно одобрение и поддержку.

Акцию поддерживает депутат от ЛДПР в Госдуме ,координатор Брянского регионального отделения партии Борис Пайкин, направил запрос на имя начальника областного УМВД генерал-майора Владислава Толкунова. В обращении Борис Романович ссылается на обращения автолюбителей, которые жалуются на установленные треноги не только в целях безопасности дорожного движения, но и ради материальной наживы их владельцев.

Борис Пайкин просит проверить фактическое расположение и соблюдение правил установки и эксплуатации треног с камерами.

Обращение начальнику УМВД Брянской области генерал-майору В.Толкунову

Обращение начальнику УМВД Брянской области генерал-майору В.Толкунову

Обращение начальнику УМВД Брянской области генерал-майору В.Толкунову

Обращение начальнику УМВД Брянской области генерал-майору В.Толкунову

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ИСТОЧНИК KP.RU

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