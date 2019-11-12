Руководители региона поздравили сотрудников УМВД России по Брянской области с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-12T11:55:48+03:00

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11 ноября в Брянском областном театре драмы имени Алексея Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел.

Начались торжества с праздничного концерта. В адрес руководителя и сотрудников управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области поступила поздравительная телеграмма от Министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева

- Брянские правоохранители начали свою работу в непростые послевоенные годы, - сказал в приветственном слове губернатор Александр Богомаз. - Ведомство прошло большой путь, создало свою героическую историю, неразрывно связанную с судьбой региона. Хочу сказать вам слова огромной благодарности за то, что вы сохранили славные традиции ведомства, являетесь хорошим примером для сегодняшних сотрудников и для нашего подрастающего поколения. Преемственность всегда была одной из важнейших ценностей сотрудников органов внутренних дел, основой вашей службы.

Уважаемые сотрудники органов МВД на территории Брянской области. Еще раз от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Слова огромной благодарности за службу, которую несете на территории нашего региона.

Отличившихся сотрудников органов внутренних дел наградили медалями, Благодарственными письмами и Почетными грамотами.

В завершение мероприятия в знак благодарности воспитанники кадетского корпуса имени Героя России Валерия Шкурного вручили ветеранам цветы.

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ИСТОЧНИК KP.RU