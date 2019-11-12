2019-11-12T11:10:56+03:00
Общество

В Брянске перенесли дату публичных слушаний по проекту областного бюджета

Обсуждение пройдет 20 ноября
Мария Дедкова
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В 2020-м в казну пополнят 56,9 миллиарда рублей.В 2020-м в казну пополнят 56,9 миллиарда рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске перенесли дату публичных слушаний по проекту областного бюджета. Обсуждение состоятся 20 ноября, а не 21 как было сказано раньше, сообщают в пресс-службе регионального правительства. Напомним, депутатам регионального парламента представили проект бюджета Брянской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 года 1 ноября.

Бюджет на 2020-й оказался профицитным. Доходы будут превышать расходы на 700,9 миллиона рублей. В следующие два года бюджет запланировали сбалансированным.

В 2020-м в казну пополнят 56,9 миллиарда рублей. А вот потратим мы по плану 56,2 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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