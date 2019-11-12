В Брянской области отремонтируют 100 ФАПов
В регионе стартует проект по модернизации первичного звена здравоохранения
ФАПы пообещали сделать более современными.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В следующем году в Брянской области планируют капитально отремонтировать 100 ФАПов. Такое предложение внес губернатор. Ремонт хотят провести в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
В фельдшерско-акушерских пунктах не только покрасят стены и заменят крыши, но и закупят новое оборудование.
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ИСТОЧНИК KP.RU