В Брянской области отремонтируют 100 ФАПов

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-12T10:47:59+03:00

ФАПы пообещали сделать более современными. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В регионе стартует проект по модернизации первичного звена здравоохранения

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В следующем году в Брянской области планируют капитально отремонтировать 100 ФАПов. Такое предложение внес губернатор. Ремонт хотят провести в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В фельдшерско-акушерских пунктах не только покрасят стены и заменят крыши, но и закупят новое оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU