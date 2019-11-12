Стали известны подробности смертельного ДТП в поселке Мичуринский
В Брянском районе стали известны подробности ДТП в поселке Мичуринский. Мужчина попал под колеса "Хендай Таксон" под управлением 45-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончался на месте.
- Личность погибшего устанавливается, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Пешеход не собирался переходить дорогу. Почему он оказался на проезжей части, выясняется.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Напомним, ДТП в поселке Мичуринский на улице Магистральной произошло около семи часов утра.
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ИСТОЧНИК KP.RU