В Брянске чествовали лучших сотрудников УМВД России по Брянской области

СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-11T19:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске прошла церемония чествования лучших сотрудников органов внутренних дер региона. В торжестве принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Брянской области, главного федерального инспектора по Брянской области, Брянской областной Думы.

- Ваш праздник проходит в юбилейный год, когда Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области отметило свое 75-летие, и 75-летие отметила наша Брянская область, - сказал в приветственном слове глава региона. - Ваше управление, созданное практически одновременно с регионом, стало одной из точек опоры, которые помогли преодолеть сложнейшие испытания послевоенных лет. Демонстрируя высочайший профессионализм, мужество и неизменную верность идеалам чести, которые свято хранили многие поколения истинных патриотов Отечества, вы достойно исполняете свой долг. Благодарность и глубокую признательность выражаю ветеранам органов внутренних дел за преданность профессии, весомый вклад в воспитание молодого поколения сотрудников Управления. Товарищи офицеры! Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю успехов в вашей службе, дальнейшего карьерного роста, и чтобы всегда ваши родные ждали вас дома, чтобы все были живы и здоровы! С праздником!

Начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов обратился к присутствующим:

- Отрадно, что к этой дате мы подошли с достойными результатами. Сохраняется положительная тенденция к сокращению отдельных видов преступлений. Достигнутые стабильные результаты - заслуга всех служб, входящих в состав органов внутренних дел, как оперативных, так и обеспечивающих. Сегодня в этом зале присутствуют представители практически всех подразделений органов внутренних дел Брянщины, проходящие службу не только в областном центре, но и в районах нашей области. Благодарю всех за ваш нелегкий труд по обеспечению правопорядка в регионе. Позвольте всех присутствующих поздравить с Днем сотрудника органов внутренних дел. Своим коллегам желаю профессиональных успехов и достижений, высоких наград и званий. Членам их семей, ветеранам и всем жителям Брянщины - мира, благополучия и процветания!

Сотрудников брянской полиции также наградили медалями МВД «За доблесть в службе», «И. Д. Путилина», «За безупречную службу» и «300 лет Российской полиции».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU