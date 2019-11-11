На выходных брянские таможенники изъяли в поездах три партии наркотиков

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-11T18:30:04+03:00

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За выходные брянские таможенники изъяли из поездов три вида наркотиков.

Тщательно спрятанные психотропные вещества обнаружили у пассажиров.

- Упаковка из-под йогурта с восемью миллилитрами опия, сверток с амфетамином обнаружены при таможенном контроле поездов следующих из Украины в Москву, а сверток с граммом марихуаны - в поезде «Москва-Киев», - рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Александр Дралинский. - Партии наркотиков небольшие по весу, тем не менее попыток их перемещения фиксируется много: с начала года по фактам контрабанды наркотиков завели 44 уголовных дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU