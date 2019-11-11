2019-11-11T18:20:27+03:00
Происшествия

Стала известна возможная причина пожара на проспекте Московском в Брянске

Предполагаемый виновник возгорания погиб
Мария Дедкова
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Сотрудники МЧС напоминают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем.Сотрудники МЧС напоминают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске специалисты озвучили предположительную причину пожара в квартире на проспекте Московском. Ею стала непотушенная сигарета.

Напомним, пожар в многоквартирном доме на проспекте Московском произошел ночью в понедельник, 11 ноября. Очаг возгорания обнаружили на кухне. В огне погиб хозяин дома. Еще 15 человек спасли.

- Погибший в «группу риска» не входил, на учете в полиции не состоял, - рассказывают в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Брянску ГУ МЧС России по Брянской области. - Предположительно причиной пожара стала неосторожность при курении. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники МЧС напоминают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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