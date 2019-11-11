На реализацию нацпроектов на Брянщине выделят более 37 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-11T18:34:46+03:00

Об этом стало известно на совещании при губернаторе

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11 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями. Обсуждалась реализация национальных проектов в регионе.

Как сообщил директор департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин, в Брянской области реализуют 46 региональных проектов по национальным проектам. Среди них: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные дороги, экология, цифровая экономика, культура. C 2020 года Брянская область досрочно вступает в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

Контроль за реализацией национальных и федеральных проектов в регионе осуществляет совет по проектной деятельности при правительстве Брянской области. Возглавляет его губернатор Брянской области Александр Богомаз. Под руководством заместителей губернатора Брянской области сформированы проектные комитеты, координирующих реализацию региональных проектов по конкретному направлению стратегического развития.

На реализацию региональных проектов в Брянской области за период 2019–2024 годы из всех источников финансирования запланировано более 37 млрд рублей. Брянская область занимает 7-е место в стране по кассовому освоению средств по национальным проектам.

Еще одной темой для обсуждения на совещании стало создание пилотного проекта по обеспечению жителей отдаленных населенных пунктов Брянской области - а таких насчитывается 118 - товарами. Пока продукты и товары первой необходимости им доставляют частные предприниматели, и не всегда соблюдаются санитарные нормы. С инициативой создать специальную службу на базе коммунального хозяйства муниципального образования к губернатору обратился врио главы администрации Стародубского района Александр Подольный. Глава региона дал поручение выделить средства из областного бюджета на приобретение двух спецмашин, которые будут соответствовать всем необходимым нормам и обеспечивать жителей качественной и безопасной продукцией. Если этот проект покажет свою эффективность, такой опыт распространят в другие районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU