Футболисты брянского «Динамо» приехали в гости к воспитанникам колонии

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-11T17:30:44+03:00

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Игроки «Динамо-Брянск» встретились с воспитанниками колонии. Футболисты пообщались с ребятами во время спартакиады «Быстрее, выше, сильнее». Состязания для осужденных организовали педагоги.

Ребята состязались в эстафете,пенальти, прыжках на мячах и в мешках, перетягивании каната.

Оценивали их подготовку сотрудники воспитательного отдела «детской» колонии, а также гости - молодые футболисты клуба «Динамо» Максим Пикатов и Вадим Гербик.

Обе команды получили медали, а лучшим спортсменам вручили благодарности, говорят в пресс-службе УФСИН по Брянской области. Также благодарностями за активное участие отметили гостей спартакиады. Молодые футболисты «Динамо» посоревновались с воспитанниками в реализации пенальти.

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ИСТОЧНИК KP.RU