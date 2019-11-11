Чиновнику брянской мэрии Динису Шарову грозит до шести лет колонии за взятку

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-11T17:04:20+03:00

С занимаемой должности его пока не уволили

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До шести лет колонии грозит чиновнику Брянской городской администрации Денису Шарову. Госслужащего обвиняют в получении значительной взятки. Кроме тюремного заключения, санкция по это статье предусматривает крупный штраф - до 60-кратной суммы взятки.

Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", пока Дениса Шарова лишь отстранили от должности, но не уволили. Последние три с половиной года задержанный возглавлял городской комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства. Временно исполняющей обязанности руководителя комитета назначили Наталью Папкову.

Напомним, Дениса Шарова задержали днем 8 ноября. По предварительной информации, Денис Шаров получил деньги за подготовку постановления Брянской городской администрации о разрешении купли-продажи доли квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний. А 10 ноября чиновника арестовали на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU