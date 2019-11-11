2019-11-11T16:22:57+03:00
Общество

Брянским дорожникам может не хватить противогололедной смеси для посыпки улицы зимой

Песко-соляной смеси заготовили в три раза меньше нормы
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До наступления календарной зимы осталось 19 дней.До наступления календарной зимы осталось 19 дней.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянском районе дорожники заготовили к зиме в три раза меньше нормы противогололедной смеси песка и соли. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры во время очередной проверки соблюдения закона о безопасности дорожного движения в регионе.

- Установлено, что АО «Брянскавтодор», которое обслуживает дороги в Брянском районе, заготовило на начало осени 2019 года песко-соляной смеси в объеме, не соответствующем действительной потребности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.- А именно пять тысяч тонн вместо положенных 15,2 тысячи тонн. Недостаточное количество противогололедной смеси может привести к неудовлетворительному содержанию дорог на территории Брянского района ближайшей зимой.

Прокуратура объявила предостережение заместителю начальника участка АО «Брянскавтодор», чтобы тот не допустил нарушения закона о безопасности дорожного движения. Время, чтобы исправиться, у организации еще есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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