2019-11-11T16:08:51+03:00
Общество

Мглинские чиновники "забыли" указать в декларациях свою квартиру и машину

От главы райадминистрации потребовали наказать виновных
Елена РАКОВА
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Чиновники не указали в декларациях недвижимость и банковские счета.Чиновники не указали в декларациях недвижимость и банковские счета.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сразу восемь чиновников из администрации Мглинского района попались на "забывчивости". Они не указали в декларациях о доходах за прошлый год квартиру и автомобиль. Нарушение антикоррупционного законодательства обнаружили во время прокурорской проверки.

- Кроме сокрытия имущества, выявлены факты непредставления сведений об открытых счетах в банках и остатках денежных средств на них на сумму, превышающую 300 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Также скрыты сведения о доходах от вкладов в банках и иных кредитных организациях на сумму более 40 тысяч рублей.

После проверки от главы районной администрации потребовали устранить нарушения закона и наказать виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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