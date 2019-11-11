Мглинские чиновники "забыли" указать в декларациях свою квартиру и машину

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-11T16:08:51+03:00

Чиновники не указали в декларациях недвижимость и банковские счета. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Сразу восемь чиновников из администрации Мглинского района попались на "забывчивости". Они не указали в декларациях о доходах за прошлый год квартиру и автомобиль. Нарушение антикоррупционного законодательства обнаружили во время прокурорской проверки.

- Кроме сокрытия имущества, выявлены факты непредставления сведений об открытых счетах в банках и остатках денежных средств на них на сумму, превышающую 300 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Также скрыты сведения о доходах от вкладов в банках и иных кредитных организациях на сумму более 40 тысяч рублей.

После проверки от главы районной администрации потребовали устранить нарушения закона и наказать виновных.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU