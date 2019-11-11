В Брянске маршрутчиков поймали на несоблюдении расписания

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-11T15:56:22+03:00

Правоохранители побывали на остановке «Площадь Ленина» в выходной день. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура потребовала от чиновников усилить контроль за перевозчиками

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В Брянске после многочисленных жалоб горожан решили провести проверку маршрутчиков. В рейд вышли сотрудники прокуратуры Советского района и ГИБДД.

Правоохранители побывали на остановке «Площадь Ленина» в выходной день. Оказалось, что водители маршрутных такси №№ 32, 43, 44 не соблюдают интервал движения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура внесла представление главе Брянской городской администрации. От отдела транспорта потребовали усилить контроль за перевозчиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU