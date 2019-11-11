2019-11-11T15:45:21+03:00
Общество

В Брянске состоялось заседание координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Министерстве транспорта России

В его работе принял участие заместитель губернатора Александр Жигунов
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В Брянске собрались представители комитета Госдумы по транспорту и строительству, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области, Брянской городской администрации, организаций и учреждений из различных регионов страны. Они стали участниками координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Министерстве транспорта России, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. В работе заседания принял участие заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов.

На заседании расширенного координационного совета рассмотрели темы правового регулирования в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Также речь шла о совершенствовании системы контроля перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом на основе современных цифровых технологий. Говорили и о реализации закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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