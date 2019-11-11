Главой администрации Навлинского района вновь стал Александр Прудник

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-11T15:28:29+03:00

За него проголосовали большинство депутатов

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В Навле в понедельник, 11 ноября, выбирали главу района. Большинство депутатов райсовета проголосовали за кандидатуру Александра Прудника.

Александр Прудник родился 14 мая 1977 года в Навле. С 1996 года работал в органах внутренних дел. 15 июня 2012-го на сессии Навлинского районного Совета народных депутатов его избрали главой администрации. С тех пор Александр Александрович не покидал этот пост.

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ИСТОЧНИК KP.RU