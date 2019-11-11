Инженер БМЗ завоевала «серебро» конкурса «Молодой профсоюзный лидер ЦФО»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-11T15:15:21+03:00

Успех Ксении сложился не только из умения представить себя и свои достижения, но, главным образом, из ежедневной кропотливой работы.

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Инженер по индустриализации цеха магистральных тепловозов Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») Ксения Байда заняла второе место на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО».

Конкурс, организованный Федерацией независимых профсоюзов России, проходил на прошлой неделе в Костроме. В нём приняла участие молодёжь из 15 регионов. Право представлять Брянский край Ксения Байда заслужила, выиграв региональный этап. И достойно выступила на уровне ЦФО, уступив победителю всего половину балла.

Успех Ксении сложился не только из умения представить себя и свои достижения, но, главным образом, из ежедневной кропотливой работы.

И к своей профессиональной деятельности, и к выполнению обязанностей председателя цехового комитета молодой профсоюзный лидер относится одинаково ответственно, творчески и неравнодушно.

Возглавляя самый крупный цеховой комитет БМЗ, девушка сумела наладить конструктивный диалог между работниками цеха и первичной профсоюзной организацией, следит за тем, чтобы коллектив всегда был в курсе актуальных событий. Ксения включилась в заводскую команду уполномоченных по охране труда. Не стоит в стороне от спортивной жизни завода. Активно участвует в деятельности совета молодежи БМЗ, выбрана заместителем председателя совета по культурно-массовой работе, заражает окружающих своей увлечённостью и умением постоянно расти, работать над собой.

– Настоящему лидеру необходимо вести постоянную работу по самосовершенствованию, – убеждена Ксения Байда. – Прошедший конкурс – один из важных этапов моего профессионального развития.

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ИСТОЧНИК KP.RU