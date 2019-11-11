Новым начальником УГИБДД по Брянской области стал Михаил Будылин

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-11T15:07:16+03:00

До этого Михаил Александрович работал заместителем начальника УГИБДД по Республике Мордовия. Фото: МВД по Республике Мордовия

В наш регион его перевели из Мордовии

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Управление ГИБДД по Брянской области возглавил Михаил Будылин. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

До этого Михаил Александрович работал заместителем начальника УГИБДД по Республике Мордовия.

Напомним, Вячеслав Лопатников, который до этого возглавлял брянскую Госавтоинспекцию, перешел на работу в Тульскую область.

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ИСТОЧНИК KP.RU