2019-11-11T15:07:16+03:00
Общество

Новым начальником УГИБДД по Брянской области стал Михаил Будылин

В наш регион его перевели из Мордовии
Мария Дедкова
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До этого Михаил Александрович работал заместителем начальника УГИБДД по Республике Мордовия.До этого Михаил Александрович работал заместителем начальника УГИБДД по Республике Мордовия.Фото: МВД по Республике Мордовия
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Управление ГИБДД по Брянской области возглавил Михаил Будылин. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

До этого Михаил Александрович работал заместителем начальника УГИБДД по Республике Мордовия.

Напомним, Вячеслав Лопатников, который до этого возглавлял брянскую Госавтоинспекцию, перешел на работу в Тульскую область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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