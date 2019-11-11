2019-11-11T14:39:19+03:00
Общество

За неделю брянцы отдали мошенникам почти 1,4 миллиона рублей

Жертвами злоумышленников стали 17 человек
Мария Дедкова
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17 жителей брянцев стали на прошлой неделе жертвами телефонных мошенников. Жители области пополнили счета злоумышленников на 1,4 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области, почти в половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Так у восьми брянцев пропали 532,6 тысячи рублей.

Попадаются жители области и на старые уловки преступников. Так, 74-летняя жительница Бежицы «урегулировала» проблему родственника с полицейским на 50 тысяч рублей.

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений. 39-летняя жительница Бежицкого района Брянска «продала» мебель на 481 тысяч рублей. При похожих обстоятельствах денег лишились еще четыре человека.

По факту происшествий полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Правоохранители напоминают, не сообщайте незнакомцам данные своих карт. Для перевода денег достаточно номера карты или номера мобильного телефона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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