Брянец Илья Бородин стал чемпионом России по плаванию
Спортсмен прошел отбор на чемпионат Европы
На дистанции 400 метров комплексным плаванием воспитанник Марины Свистак Илья Бородин (в центре) оказался лучшим. Фото: пресс-служба Всероссийской федерации плавания
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Брянский пловец Илья Бородин стал чемпионом России. Соревнования проходили в Казани с 5 по 10 ноября.
На дистанции 400 метров комплексным плаванием воспитанник Марины Свистак оказался лучшим. Время Ильи Бородина составило 4 минуты и 4,9 секунды, сообщают в пресс-службе Всероссийской федерации плавания. Соперник из Москвы отстал на секунду.
Такого результата брянскому спортсмену достаточно, чтобы поучаствовать в декабрьском чемпионате Европы в Глазго.
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ИСТОЧНИК KP.RU