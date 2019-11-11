Брянец Илья Бородин стал чемпионом России по плаванию

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-11T14:03:34+03:00

На дистанции 400 метров комплексным плаванием воспитанник Марины Свистак Илья Бородин (в центре) оказался лучшим. Фото: пресс-служба Всероссийской федерации плавания

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Брянский пловец Илья Бородин стал чемпионом России. Соревнования проходили в Казани с 5 по 10 ноября.

На дистанции 400 метров комплексным плаванием воспитанник Марины Свистак оказался лучшим. Время Ильи Бородина составило 4 минуты и 4,9 секунды, сообщают в пресс-службе Всероссийской федерации плавания. Соперник из Москвы отстал на секунду.

Такого результата брянскому спортсмену достаточно, чтобы поучаствовать в декабрьском чемпионате Европы в Глазго.

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ИСТОЧНИК KP.RU