28-летнего брянца и его девушку осудили за наркоторговлю

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-11T13:40:49+03:00

Суд приговорил парня к 9,5 годам колонии строгого режима, девушку - к 7,5 годам колонии общего режима. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

У молодых людей изъяли 96 граммов синтетических наркотиков и свыше 3 килограммов гашиша

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В Брянске приговор за наркоторговлю выслушали 28-летний горожанин и его 23-летняя девушка.

Как установили в суде, молодые люди в ноябре и декабре прошлого года делали тайники с запрещенными веществами.

Но правоохранители вышли на след злоумышленников и задержали их. Тогда у влюбленных изъяли 96 граммов синтетических наркотиков и больше трех килограммов гашиша.

Суд приговорил парня к 9,5 годам колонии строгого режима, девушку - к 7,5 годам колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор суда пока не вступил в законную силу

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ИСТОЧНИК KP.RU