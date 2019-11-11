28-летнего брянца и его девушку осудили за наркоторговлю
В Брянске приговор за наркоторговлю выслушали 28-летний горожанин и его 23-летняя девушка.
Как установили в суде, молодые люди в ноябре и декабре прошлого года делали тайники с запрещенными веществами.
Но правоохранители вышли на след злоумышленников и задержали их. Тогда у влюбленных изъяли 96 граммов синтетических наркотиков и больше трех килограммов гашиша.
Суд приговорил парня к 9,5 годам колонии строгого режима, девушку - к 7,5 годам колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор суда пока не вступил в законную силу
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ИСТОЧНИК KP.RU