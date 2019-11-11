В аптеке Стародуба продавали лекарства с истекшим сроком годности

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-11T13:23:56+03:00

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В аптеках Стародуба правоохранители решили провести проверку. В одной из них нашли грубые нарушения.

Некоторые лекарства хранили с нарушением температурного режима, прибор для регистрации параметров воздуха оказался нерабочим. Кроме того покупателям предлагали с препарат истекшим сроком годности, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На заведующую аптекой завели административное дело. Теперь ей грозит штраф. Материалы дела направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU