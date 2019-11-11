В Белых Берегах на день ограничат движение на переезде
В брянском поселке Белые Берега ограничат движение на переезде, расположенном на пересечении с улицей Коминтерна. С 22.00 12 ноября до 5.00 13 ноября автомобили будут пропускать по одной полосе. Здесь пройдет плановый ремонт железнодорожного полотна, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
По этой же причине с 9.00 12 ноября до 17.00 14 ноября будет закрыт переезд станции Новозыбков, расположенный на пересечении с улицей Мичурина. Автомобилисты смогут воспользоваться переездом 202-й километр.
Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU