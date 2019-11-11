Под Брянском автомобилист сбил трехлетнего ребенка и уехал
В Путевке неизвестный автомобилист сбил трехлетнего ребенка и уехал. О ДТП в областную Госавтоинспекцию сообщили медики из детской городской больницы днем 10 ноября.
К ним с ушибом колена и носа привезли маленькую девочку. Родители малышки рассказали, что дочь получила травмы в ДТП около 14.00 на улице Рославльской. Ребенка сбил неизвестный автомобиль.
Малышке оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.
Как рассказали в УГИБДД по Брянской области, по факту ДТП полицейские проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU