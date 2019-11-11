В Красногорском районе за мошенничество будут судить ликвидатора чернобыльской аварии
В Красногорском районе за мошенничество с выплатами под суд пойдет пенсионер. По версии следствия, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС присвоил себе почти 1,4 миллиона рублей.
Социальную выплату мужчина получил незаконно, считают в УМВД по Брянской области. Так как в документах, которые он подал, была ложная информация. Пенсионер, как оказалось, имел в собственности жилой дом, который подарил своей жене, дабы сослаться на отсутствие жилой площади.
Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Теперь пенсионеру грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU