2019-11-11T11:12:27+03:00
Происшествия

В Красногорском районе за мошенничество будут судить ликвидатора чернобыльской аварии

По версии следствия, 70-летний пенсионер незаконно получил больше 1,3 миллиона рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Теперь пенсионеру грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.Теперь пенсионеру грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Красногорском районе за мошенничество с выплатами под суд пойдет пенсионер. По версии следствия, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС присвоил себе почти 1,4 миллиона рублей.

Социальную выплату мужчина получил незаконно, считают в УМВД по Брянской области. Так как в документах, которые он подал, была ложная информация. Пенсионер, как оказалось, имел в собственности жилой дом, который подарил своей жене, дабы сослаться на отсутствие жилой площади.

Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Теперь пенсионеру грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белых Берегах на день ограничат движение на переезде
Под Брянском автомобилист сбил трехлетнего ребенка и уехал
В Брянском районе насмерть сбили пешехода
В Брянской области на полном ходу загорелся локомотив пассажирского поезда
В Брянске на автовокзале маршрутка попала в ДТП
Во время пожара в Брянске спасли 15 человек
В Брянске автобус №31 будет ходить чаще
Чиновника из мэрии Брянска Дениса Шарова арестовали на два месяца
Главный брянский полицейский поздравил коллег с профессиональным праздником
В ноябре четыре брянца отметят столетний юбилей
В Клетнянском районе произошло страшное ДТП: один человек погиб, трое в больнице
В Карачевском районе сгорел сарай: есть пострадавший
В воскресенье брянцев ждет пасмурная и ветреная погода
В Брянске полицейские посадили Аллею памяти
Брянское "Динамо" вничью сыграло с тульским "Химик-Арсеналом"
В центре Брянска столкнулись маршрутка и легковушка
На задержанного в Брянске чиновника горадминистрации завели уголовное дело
Ушел из жизни профессор БГУ имени Ивана Петровского Владимир Сорока
В Клинцах под колеса легковушки попала 46-летняя горожанка
Ученики брянской "Калинушки" привезли шесть медалей со всероссийских конкурсов
В Брянске стартовал турнир по дзюдо памяти Валерия Хохлова
Брянские полицейские поздравили ветерана службы Ивана Ивкина
Под Брянском открыли отреставрированный памятник воинам-водителям
Брянцам предложили бесплатно пройти тест на диабет