2019-11-11T10:54:39+03:00
Происшествия

В Брянском районе насмерть сбили пешехода

ДТП произошло утром 11 ноября
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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На трассе в Брянском районе насмерть сбили человека. ДТП произошло утром в понедельник, 11 ноября в поселке Мичуринский на улице Магистральной.

Снимками с места автоаварии очевидцы поделились в соцсети. По словам сетных жителей, до ремонта дороги на месте, где произошло ДТП находился пешеходный переход. Но его убрали и с одной стороны дороги поставили пешеходной ограждение. Однако жители поселка по привычке продолжают переходить дорогу в этом опасном месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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