В Брянском районе насмерть сбили пешехода
На трассе в Брянском районе насмерть сбили человека. ДТП произошло утром в понедельник, 11 ноября в поселке Мичуринский на улице Магистральной.
Снимками с места автоаварии очевидцы поделились в соцсети. По словам сетных жителей, до ремонта дороги на месте, где произошло ДТП находился пешеходный переход. Но его убрали и с одной стороны дороги поставили пешеходной ограждение. Однако жители поселка по привычке продолжают переходить дорогу в этом опасном месте.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU