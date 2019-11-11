В Брянской области на полном ходу загорелся локомотив пассажирского поезда

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-11T10:39:10+03:00

На движение других поездов ситуация не повлияла. Фото: Иван ВИСЛОВ

Состав задержали в пути на 2,5 часа

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На станции Алтухово в в Брянской области произошла незапланированная остановка поезда №5 Москва – Киев. На полном ходу здесь около трех часов ночи 11 ноября загорелся локомотив.

- Локомотивная бригада остановила состав и отцепила подвижную систему от вагонов, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - На тушение выехали городские пожарные расчеты и пожарный поезд со станции Брянск.

Задымление спасатели обнаружили в элекрощите, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Огонь удалось потушить за полчаса.

Выяснять причину возгорания предстоит экспертам.

Из-за ЧП поезд задержали на 2,5 часа. На движение других поездов ситуация не повлияла.

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ИСТОЧНИК KP.RU