В Брянске на автовокзале маршрутка попала в ДТП
Машины получили механические повреждения
Машины получили механические повреждения. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске у автовокзала маршрутка попала в ДТП. Фотографии автоаварии опубликовали в социальных сетях утроим в понедельник, 11 ноября.
На кадрах видно, что на выезде с парковки автовокзала столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль.
Машины получили механические повреждения.
По факту автоаварии полицейские проведут проверку. Правоохранители выяснят причины, обстоятельства и возможного виновника ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU