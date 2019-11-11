В Брянске на автовокзале маршрутка попала в ДТП

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-11T10:22:53+03:00

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В Брянске у автовокзала маршрутка попала в ДТП. Фотографии автоаварии опубликовали в социальных сетях утроим в понедельник, 11 ноября.

На кадрах видно, что на выезде с парковки автовокзала столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль.

Машины получили механические повреждения.

По факту автоаварии полицейские проведут проверку. Правоохранители выяснят причины, обстоятельства и возможного виновника ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU