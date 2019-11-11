2019-11-11T10:35:28+03:00
Происшествия

Во время пожара в Брянске спасли 15 человек

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
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В Брянске во время пожара в трехэтажкн спасли 15 человек. Сообщение о возгорании в доме на проспекте Московском в Фокинском районе поступило дежурному МЧС в 1.37 ночью 11 ноября.

- К месту вызова выехали четыре автоцистерны и автолестница из пожарно-спасательных частей №1,3 и специальной пожарно-спасательной части, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Когда первое пожарно-спасательной подразделение прибыло на место, выяснилось, что горит квартира на втором этаже дома. В 1.58 распространение огня удалось остановить. А в 2.04 пламя полностью потушили.

Во время пожара пострадал один человек. При этом 15 жильцов удалось спасти. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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