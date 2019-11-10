В Брянске автобус №31 будет ходить чаще

СЕГОДНЯ 19:39 2019-11-10T19:39:52+03:00

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В Брянске увеличится количество рейсов автобуса №31. С 9 ноября по выходным дням на маршрут будут выходить не 10, а 13 машин. Интервалы движения составят от 10 до 30 минут, сообщают в группе "Брянский автобус".

После того, как в город приедут новые автобусы, количество машин по будням также увеличится. Вместо 16 машин в рейс будут выходить 25. Сократится и интервал движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU