2019-11-10T17:38:56+03:00
Происшествия

Чиновника из мэрии Брянска Дениса Шарова арестовали на два месяца

Расследование уголовное дела продолжается
Мария Дедкова
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Дениса Шарова подозревают в получении взятки.Дениса Шарова подозревают в получении взятки.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Советский районный суд 10 ноября избрал меру пресечения для председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Дениса Шарова, подозреваемого в получении взятки, арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, чиновника задержали днем 8 ноября с поличным. По предварительной информации, Денис Шаров получил 80 тысяч рублей за подготовку постановления Брянской городской администрации о разрешении купли-продажи доли квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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