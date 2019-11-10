Чиновника из мэрии Брянска Дениса Шарова арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-10T17:38:56+03:00

Дениса Шарова подозревают в получении взятки. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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Советский районный суд 10 ноября избрал меру пресечения для председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Дениса Шарова, подозреваемого в получении взятки, арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, чиновника задержали днем 8 ноября с поличным. По предварительной информации, Денис Шаров получил 80 тысяч рублей за подготовку постановления Брянской городской администрации о разрешении купли-продажи доли квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний.

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ИСТОЧНИК KP.RU