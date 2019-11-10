Главный брянский полицейский поздравил коллег с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-10T15:28:05+03:00

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Начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов поздравил коллег с профессиональным праздником.

- Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День сотрудника органов внутренних дел.

В этом году Управление МВД России по Брянской области отметило 75-летие своего образования. В свое время брянские милиционеры побороли бандитизм в тяжелые послевоенные годы, в лихие девяностые в открытой борьбе защитили свою малую родину от угрозы организованной преступности, в конце девяностых обеспечили конституционный строй в горячих точках страны.

И сегодня наши полицейские наряду с достойным выполнением своих служебных обязанностей на территории Брянской области, регулярно выезжают в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, где также с честью выполняют служебно-боевые задачи.

Поздравляю весь личный состав, служащих, работников, ветеранов органов внутренних дел, членов их семей и всех жителей Брянской области с Днем сотрудника органов внутренних дел Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи! - сказал главный брянский полицейский.

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ИСТОЧНИК KP.RU