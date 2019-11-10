В ноябре четыре брянца отметят столетний юбилей

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-10T13:36:44+03:00

В День народного единства 11 жителей области отметили сразу два праздника. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В ноябре четыре жителя Брянской области отметят вековой юбилей. Именинники живут в Красногорском и Трубчевском районах, отмечают в пресс-службе регионального отделения ПФР.

162 брянца отпразднуют 90-летие, 20 - 95-летие. В День народного единства 11 жителей области отметили сразу два праздника.

Все юбиляры получат персональное поздравление от президента России Владимира Путина.

К слову, среди именинников ноября есть люди с необычными, редкими именами. Такими, как Аза и Октябрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU