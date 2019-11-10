В Клетнянском районе произошло страшное ДТП: один человек погиб, трое в больнице

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-10T12:19:29+03:00

По предварительной информации, один из автомобилистов не справился с управлением и выехал на встречную полосу

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На трассе в Клетнянском районе произошло крупное ДТП. Около двух часов ночи 9 ноября здесь столкнулись две легковушки.

По предварительной информации, 44-летний водитель за рулем "Фольксваген Пассат" ехал со стороны деревни Алексеевка в сторону Клетни. Автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина лоб в лоб столкнулась с "Ладой-Гранта" под управлением 53-летнего водителя.

В ДТП погибла 50-летняя пассажирка отечественной легковушки.

44-летнего автомобилиста с диагнозом "пневмоторакс, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер" госпитализировали. В ближайшую больницу отвезли и 43-летнего пассажира "Фольксвагена". У него - закрытый перелом челюсти, сотрясение мозга и кровоизлияние. Второй автомобилист получил сотрясение мозга и ушиб грудь. Его также госпитализировали.

- По факту ДТП полиция проводит проверку, - говорят в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства автоаварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU