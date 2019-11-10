В Карачевском районе сгорел сарай: есть пострадавший
Эксперты выясняют причины пожара
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В Карачевском районе в субботу, 9 ноября, сгорел сарай. Сообщение о пожаре в поселке Подсососнки поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 22.22. На место выехал пожарный расчет.
Когда спасатели прибыли, хозпостройка полностью пылала. С огнем справились через восемь минут – в 20.38 пламя потушили.
Во время пожара пострадал один человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, стало причиной возникновения огня.
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ИСТОЧНИК KP.RU