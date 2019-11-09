В воскресенье брянцев ждет пасмурная и ветреная погода

СЕГОДНЯ 21:39 2019-11-09T21:39:18+03:00

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В воскресенье, 10 ноября, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем - без существенных осадков, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью от плюс двух до плюс семи градусов. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU