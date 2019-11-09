2019-11-09T21:39:18+03:00
Общество

В воскресенье брянцев ждет пасмурная и ветреная погода

Воздух прогреется до плюс 12 градусов
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 10 ноября, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем - без существенных осадков, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью от плюс двух до плюс семи градусов. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24