В воскресенье брянцев ждет пасмурная и ветреная погода
Воздух прогреется до плюс 12 градусов
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В воскресенье, 10 ноября, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем - без существенных осадков, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью от плюс двух до плюс семи градусов. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU