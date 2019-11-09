Брянское "Динамо" вничью сыграло с тульским "Химик-Арсеналом"

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-09T17:08:55+03:00

Это был заключительный в этом году матч

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В субботу, 9 ноября, в рамках 17 тура розыгрыша первенства России по футболу среди команд ПФЛ зоны "Центр" брянское "Динамо" встречалось с тульским "Химик-Арсенал". Игра проходила в Брянске на стадионе "Динамо".

Матч получился очень напряженным. С первых минут обе команды пошли в атаку и пытались как можно больше контролировать мяч. Но брянским футболистам удалось забить быстрый гол. На 18-й минуте ворота гостей поразил Валерий Сорокин. До перерыва тульские игроки так и не смогли сравнять счет.

Во втором тайме гости начали активно прессинговать. И их настойчивость на 67-й минуте вылилась в гол.

До конца основного времени матча счет на табло так и не изменился. Арбитр добавил четыре минуты к встрече. Но за это время мяч в ворота так и не влетел. Итог игры 1:1.

Это была заключительная в этом сезоне игра. Теперь команды уйдут на перерыв. К зимнему перерыву в активе"Динамо"-Брянск оказалось 40 очков. Это позволило им удержаться на перовом месте в турнире.

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ИСТОЧНИК KP.RU