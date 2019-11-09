2019-11-09T14:21:35+03:00
Общество

На задержанного в Брянске чиновника горадминистрации завели уголовное дело

Дениса Шарова подозревают в получении взятки[фото]
Елена РАКОВА
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Руки чиновника проверили на предмет получения денег, помеченных специальной краской. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Руки чиновника проверили на предмет получения денег, помеченных специальной краской. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
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В Брянске задержали председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской администрации Дениса Шарова. Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ 8 ноября. Чекисты задержали чиновника в момент получения денег.

На Дениса Шарова уже завели уголовное дело по статье: "получение должностным лицом взятки в значительном размере".

- По версии следствия, председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации днем 8 ноября получил взятку за подготовку постановления Брянской городской администрации о разрешении купли-продажи доли квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний, - уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - Сейчас идут необходимые следственные действия, направленные на уточнение обстоятельств случившегося.

Следователи буду ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Как полагают следователи, чиновник за взятку обещал помочь с продажей квартиры. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Как полагают следователи, чиновник за взятку обещал помочь с продажей квартиры. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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