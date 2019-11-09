2019-11-09T12:36:05+03:00
Происшествия

В Клинцах под колеса легковушки попала 46-летняя горожанка

У пострадавшей - перелом ноги
Елена РАКОВА
Поделиться:
ДТП произошло на пешеходном переходе.ДТП произошло на пешеходном переходе.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Клинцах водитель "Лада приора" сбил 46-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября около 17.10 на проспекте Ленина.

По предварительной информации, 22-летний автомобилист ехал со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы 8 Марта, когда сбил горожанку.

Как говорят в областной Госавтоинспекции, пострадавшая переходила проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у пострадавшей перелом берцовой кости и госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На задержанного в Брянске чиновника горадминистрации завели уголовное дело
Ушел из жизни профессор БГУ имени Ивана Петровского Владимир Сорока
Ученики брянской "Калинушки" привезли шесть медалей со всероссийских конкурсов
В Брянске стартовал турнир по дзюдо памяти Валерия Хохлова
Брянские полицейские поздравили ветерана службы Ивана Ивкина
Под Брянском открыли отреставрированный памятник воинам-водителям
Брянцам предложили бесплатно пройти тест на диабет
В Брянскую область с рабочим визитом прибыл замминистра транспорта России Алексей Семенов
После ремонта новый детский городок открыли в Брянске у ДК железнодорожников
Почетным гражданином Брянска стал генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов
Назначение главы городской администрации
Александр Богомаз прокомментировал итоги конференции регионального отделения «Единой России»
Брянцы начали активно регистрировать садовые и огородные участки
Не бросайте где попало шины от своей машины
Брянский самбист Артем Осипенко не попал на чемпионат мира из-за травмы
В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП на Речной
В Брянске почтили память погибших сотрудников ОВД
Для жителей 10-го микрорайона Брянска организовали дополнительный рейс троллейбуса
Брянцев приглашают обсудить бюджет региона на 2020-й год
Жителя Карачева подозревают в жестоком убийстве возлюбленного сестры
В заповеднике "Брянский лес" отметят день рождения первого зубренка Мефодия
В Брянске ДТП с 22-летней девушкой попало на видео
55-летнюю жительницу Выгоничей будут судить за разглашение коммерческой тайны
Александра Богомаза избрали секретарем регионального отделения «Единой России»
Александр Богомаз: «Наша работа будет, как и прежде, направлена на повышение качества жизни населения Брянской области»
В Брянске на улице Маяковского девушка попала под колеса сразу двух машин
В Белых Берегах ограничат движение на переезде