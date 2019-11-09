В Клинцах под колеса легковушки попала 46-летняя горожанка

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-09T12:36:05+03:00

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В Клинцах водитель "Лада приора" сбил 46-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября около 17.10 на проспекте Ленина.

По предварительной информации, 22-летний автомобилист ехал со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы 8 Марта, когда сбил горожанку.

Как говорят в областной Госавтоинспекции, пострадавшая переходила проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у пострадавшей перелом берцовой кости и госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU