В Клинцах под колеса легковушки попала 46-летняя горожанка
В Клинцах водитель "Лада приора" сбил 46-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября около 17.10 на проспекте Ленина.
По предварительной информации, 22-летний автомобилист ехал со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы 8 Марта, когда сбил горожанку.
Как говорят в областной Госавтоинспекции, пострадавшая переходила проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у пострадавшей перелом берцовой кости и госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU