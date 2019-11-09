Ученики брянской "Калинушки" привезли шесть медалей со всероссийских конкурсов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-09T14:25:57+03:00

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Ученики брянской детской фольклорной школы "Калинушка" стали лауреатами всероссийских конкурсов в Сочи и Анапе.

Группа "Растатуриха" завоевала гран-при и звание "Лауреат первой степени" в номинации "Народный вокал, 5 возрастная группа" международного фестиваля-конкурса "Планета искусств – творчество народов мира", сообщают в Брянском губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.

Группы "Ладушки" и "Гуси-лебеди" стали лауреатами первой степени открытого всероссийского вокально-хореографического фестиваля-конкурса "Хрустальная Ника" в номинации "Народный вокал, ансамбль".

Получили заслуженные награды и солисты: София Шагова – лауреат первой степени, Екатерина Акулова - лауреат второй степени.

Коллектив "Калинушка" получил специальный приз всероссийского вокально-хореографического фестиваля-конкурса "Хрустальная Ника" за преданность традициям Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU