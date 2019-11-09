В Брянске стартовал турнир по дзюдо памяти Валерия Хохлова
Стартовал открытый турнир города Брянска по дзюдо среди юношей памяти мастера спорта СССР Валерия Хохлова. На него съехались спортсмены из Курска, Орла, Липецка, Смоленска, Калуги, а также из Белоруссии.
- Почетные гости поздравили спортсменов с открытием турнира и пожелали участникам всем победы, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В программе турнира соревнования среди юношей в весовых категориях: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, свыше 90 килограммов.
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ИСТОЧНИК KP.RU