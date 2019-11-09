2019-11-09T10:00:20+03:00
Спорт

В Брянске стартовал турнир по дзюдо памяти Валерия Хохлова

Елена РАКОВА
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Турнир проходит каждый год.Турнир проходит каждый год.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Стартовал открытый турнир города Брянска по дзюдо среди юношей памяти мастера спорта СССР Валерия Хохлова. На него съехались спортсмены из Курска, Орла, Липецка, Смоленска, Калуги, а также из Белоруссии.

- Почетные гости поздравили спортсменов с открытием турнира и пожелали участникам всем победы, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В программе турнира соревнования среди юношей в весовых категориях: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, свыше 90 килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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