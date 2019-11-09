СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-09T09:30:30+03:00

Иван Михайлович Ивкин – Почетный ветеран органов внутренних дел Брянской области и ветеран МЧС России. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня сотрудников органов внутренних дел брянские полицейские поздравили ветерана службы Ивана Ивкина. Начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов и начальник управления по работе с личным составом УМВД области Владимир Борисенков посетили ветерана и поздравили его с праздником, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Владислав Толкунов пожелал ветерану и его супруге Людмиле Ефимовне здоровья и долголетия. Гости вручили ветерану подарок, памятный адрес и цветы.

Иван Михайлович Ивкин – Почетный ветеран органов внутренних дел Брянской области и ветеран МЧС России. Имеет множество государственных и ведомственных наград, среди которых – ордена Отечественной войны 1 степени, две медали «За боевые заслуги», медаль «За взятие Вены»ф.

Руководство и личный состав УМВД России по Брянской области, совет ветеранов, общественный совет при УМВД области присоединяются ко всем теплым поздравлениям в адрес Ивана Михайловича Ивкина и желают ему здоровья, жизнелюбия и оптимизма, житейского благополучия и долголетия!

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU