Брянцам предложили бесплатно пройти тест на диабет

СЕГОДНЯ 18:46 2019-11-08T18:46:27+03:00

По прогнозам ВОЗ, к 2030 году сахарный диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности на планете. Фото: Алексей ФОКИН

Сдать анализ можно с 14 по 17 ноября

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Жители Брянской области смогут пройти бесплатный тест на диабет. Акцию "Диабет: знаю, контролирую, живу" приурочили ко всемирному дню борьбы с диабетом.

- Прямо сейчас на сайте Центра молекулярной диагностики можно пройти простой тест , который позволит оценить степень риска развития сахарного диабета 2-го типа, - рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - Промокод, полученный по результатам тестирования, обеспечивает стопроцентную скидку на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови. Пройти бесплатное исследование можно c 14 по 17 ноября во всех медицинских офисах Центра молекулярной диагностики по всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU