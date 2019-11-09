2019-11-09T09:13:30+03:00
Общество

Под Брянском открыли отреставрированный памятник воинам-водителям

По традиции его приветствовала колонна автопоездов
Елена РАКОВА
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Памятник располагается на въезде в Брянск.Памятник располагается на въезде в Брянск.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Отреставрированный памятник воинам водителям открыли 8 ноября на въезде в Брянск. Последний раз монумент ремонтировали 14 лет назад.

Во время нынешнего ремонта для стены мемориала сделали каркас, укрепили фигуру бойца, обновили ступени лестницы, ведущей к мемориальному комплексу, сообщают в правительстве Брянской области.

- Открывая после реконструкции монумент, мы учим нашу молодежь чтить память наших предков, помнить, что они разгромили самую мощную, самую сильную армию того времени, - сказал на церемонии открытия губернатор Александр Богомаз. - Наши дети не должны забывать тот великий подвиг, который совершили наши отцы и деды. Еще раз хочу всех поздравить всех с этим знаковым событием, пожелать всем крепкого здоровья, ветеранам — долгой жизни, молодежи — чтобы они были достойны памяти своих предков.

К обновленном у монументу возложили цветы. Затем состоялся проезд автопоездов. А в небе пролетели самолеты ДОСААФ России по Брянской области.

Памятник воинам-водителям находится на въезде в Брянск со стороны Орла на трассе А 141. Он расположен неподалеку от поселка Осиновая горка. Именно от туда уходил на фронт сформированный в первые месяцы автомобильный батальон. В его составе были водители и автомобили предприятий Брянска.

Мемориальный комплекс на этом месте открыли в 1968 году, накануне двадцать пятой годовщины освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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